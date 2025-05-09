andrey34 » 09 май 2025, 20:31

У кого есть опыт использования раскладных диванов в качестве основного спального места, поделитесь, пожалуйста! Мы переезжаем с мужем и малышом в однокомнатную квартиру, и остро встал вопрос выбора мебели: нужно что-то, что будет удобно как для сна двоих взрослых, так и для сидения днём, когда к нам приходят гости или бабушка помогает с ребёнком. Плюс желательно, чтобы была встроенная ниша для хранения постельного, потому что места минимум. Сейчас на рынке столько моделей: аккордеон, еврокнижка, дельфин — глаза разбегаются! Какой механизм надёжнее, что не будет быстро ломаться при ежедневном использовании? И ещё важен материал — чтобы был и приятный на ощупь, и легко чистился (вдруг малыш что-то прольёт). В общем, буду благодарна за любые советы и реальные отзывы.