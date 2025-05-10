andrey34 » 10 май 2025, 01:08

Есть ли у кого-то опыт использования косметики Colorescience? Я слышала, что это бренд, который активно борется с проблемами кожи, такими как пигментация, покраснения и возрастные изменения. Но интересует, действительно ли она настолько эффективна? Какие именно продукты этой марки вы можете посоветовать для решения этих проблем? Например, кремы с SPF или продукты для восстановления барьера кожи. Стоит ли в них инвестировать, если кожа склонна к чувствительности и иногда реагирует на косметику покраснениями?