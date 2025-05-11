Какие стоматологии делают протезирование зубов?
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Какие стоматологии делают протезирование зубов?
Какие стоматологии делают протезирование зубов? Подскажите клиники в Москве именно, адресом можно указать.
- sergdobrov
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:27
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Re: Какие стоматологии делают протезирование зубов?
Так сходи в бюджетную, правда там скорее всего записи будут на месяц вперед))
- hailrevs
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 10 фев 2024, 07:04
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