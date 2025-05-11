Какие стоматологии делают протезирование зубов?

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Какие стоматологии делают протезирование зубов?

Новое сообщение sergdobrov » 11 май 2025, 14:08

Какие стоматологии делают протезирование зубов? Подскажите клиники в Москве именно, адресом можно указать.


sergdobrov
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Re: Какие стоматологии делают протезирование зубов?

Новое сообщение hailrevs » 11 май 2025, 14:40

Так сходи в бюджетную, правда там скорее всего записи будут на месяц вперед))
hailrevs
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