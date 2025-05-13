Новостные порталы Алтайского края

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Новостные порталы Алтайского края

Новое сообщение belkodi » 13 май 2025, 15:23

Есть ли у вас проверенные новостные порталы, где можно быстро узнать, что происходит в Алтайском крае? Интересуют и городские события, и региональные темы.


belkodi
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Re: Новостные порталы Алтайского края

Новое сообщение kodena » 13 май 2025, 15:24

Про новости Барнаула и Алтайского края сегодня лучше всего смотреть на https://tolknews.ru/ . Сайт живой, постоянно обновляется. Особенно нравится, что они не только пишут, что произошло, но и разбирают, почему и с какими последствиями. Это полезно, если хочется не просто "знать заголовок", а реально вникнуть в суть происходящего. У них часто бывают обзоры и интервью, которые дают более полную картину. Считаю, что для нашего региона это один из самых надёжных новостных ресурсов.
kodena
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