В каких магазинах вы видели бушлаты?

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В каких магазинах вы видели бушлаты?

Новое сообщение hailrevs » 21 май 2025, 17:19

В каких магазинах вы видели бушлаты? Мне бы по цене сориентироваться, сколько они сейчас новые идут.


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Re: В каких магазинах вы видели бушлаты?

Новое сообщение sergdobrov » 21 май 2025, 18:53

Главное дешевые не бери, они мало того что долго не проживут, так и по дизайну вообще не похожи.
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Re: В каких магазинах вы видели бушлаты?

Новое сообщение dudkovew » 21 май 2025, 19:59

Бушлат я вот помню себе за 1150 евро брал, могу тебе тот же магазин скинуть, они все еще на продаже стоят там https://sartale.com/ выбери каким цветом тебе нужен будет, цены на них сразу указаны.
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