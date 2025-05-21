В каких магазинах вы видели бушлаты?
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В каких магазинах вы видели бушлаты?
В каких магазинах вы видели бушлаты? Мне бы по цене сориентироваться, сколько они сейчас новые идут.
- hailrevs
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 10 фев 2024, 07:04
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Re: В каких магазинах вы видели бушлаты?
Главное дешевые не бери, они мало того что долго не проживут, так и по дизайну вообще не похожи.
- sergdobrov
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:27
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Re: В каких магазинах вы видели бушлаты?
Бушлат я вот помню себе за 1150 евро брал, могу тебе тот же магазин скинуть, они все еще на продаже стоят там https://sartale.com/ выбери каким цветом тебе нужен будет, цены на них сразу указаны.
- dudkovew
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 02:45
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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