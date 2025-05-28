Посоветуйте косметолога в Красноярске

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Посоветуйте косметолога в Красноярске

Новое сообщение Stefaniya » 28 май 2025, 23:48

Девочки, подскажите кто что может посоветовать по уходу за кожей, особенно за возрастной? Мне 45, начала замечать, в последнее время сильно сдала. Появились заломы, особенно на лбу и возле глаз, плюс овал поплыл. Пока серьезную пластику не рассматриваю, но что-то делать нужно. В идеале, чтобы недорого и эффективно было. Кто куда ходит у нас в Красноярске? В поисках нормального косметолога


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Re: Посоветуйте косметолога в Красноярске

Новое сообщение Eazy » 29 май 2025, 00:20

Понимаю тебя, у самой после 48 все то же самое проявилось, но резко. Я начала с инъекций, сначала делала биоревитализацию, потом мезо, результат был, но недолго. Все зависит от специалиста и состава, а это как лотерея. Плюс цены кусаются, особенно если делать курс. Я недавно нашла недорогую косметологию в Красноярске https://vesna24.ru/ Вот советовала бы и вам сходить туда
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Re: Посоветуйте косметолога в Красноярске

Новое сообщение Leaf » 29 май 2025, 00:29

Сейчас многие косметологи сотрудничают с клиниками, то есть можно попасть к хорошему специалисту, но платить не за бренд салона, а за конкретного врача. Я так нашла дерматолога, который работает в двух местах: в клинике и на выезде. Сначала сходила в клинику, поняла, что она знает, что делает, и теперь хожу к ней на процедуры напрямую. Так что реально найти хорошие руки даже при ограниченном бюджете
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