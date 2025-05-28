Leaf » 29 май 2025, 00:29

Сейчас многие косметологи сотрудничают с клиниками, то есть можно попасть к хорошему специалисту, но платить не за бренд салона, а за конкретного врача. Я так нашла дерматолога, который работает в двух местах: в клинике и на выезде. Сначала сходила в клинику, поняла, что она знает, что делает, и теперь хожу к ней на процедуры напрямую. Так что реально найти хорошие руки даже при ограниченном бюджете