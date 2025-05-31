Veranika » 31 май 2025, 20:07

У меня как раз Spirit XT385, брала год назад. Пользуюсь регулярно, в целом довольна. До этого пробовала дешевле, небо и земля. Только смотрите по габаритам, они крупные, не каждая модель подойдет в маленькую комнату.