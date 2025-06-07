У каких поставщиков в наличии есть еще рентгеновские аппараты?

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У каких поставщиков в наличии есть еще рентгеновские аппараты?

Новое сообщение sergdobrov » 07 июн 2025, 14:44

У каких поставщиков в наличии есть еще рентгеновские аппараты? Можете мне контакты скинуть, кому несложно?


sergdobrov
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Re: У каких поставщиков в наличии есть еще рентгеновские аппараты?

Новое сообщение hailrevs » 07 июн 2025, 16:37

Могу поискать тогда магазины с медицинским оборудованием, или только поставщики интересуют?
hailrevs
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Re: У каких поставщиков в наличии есть еще рентгеновские аппараты?

Новое сообщение dudkovew » 07 июн 2025, 17:34

Ну я смотрю они все еще продают рентгеновские аппараты для ветеринарии и медицины https://neorentgen.com/ можешь через каталог там их посмотреть, цены на них по запросу идут если что.
dudkovew
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