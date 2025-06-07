У каких поставщиков в наличии есть еще рентгеновские аппараты?
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У каких поставщиков в наличии есть еще рентгеновские аппараты?
У каких поставщиков в наличии есть еще рентгеновские аппараты? Можете мне контакты скинуть, кому несложно?
- sergdobrov
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:27
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Re: У каких поставщиков в наличии есть еще рентгеновские аппараты?
Могу поискать тогда магазины с медицинским оборудованием, или только поставщики интересуют?
- hailrevs
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 10 фев 2024, 07:04
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Re: У каких поставщиков в наличии есть еще рентгеновские аппараты?
Ну я смотрю они все еще продают рентгеновские аппараты для ветеринарии и медицины https://neorentgen.com/ можешь через каталог там их посмотреть, цены на них по запросу идут если что.
- dudkovew
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 02:45
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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