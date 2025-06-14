растворитель 646 гост купить
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растворитель 646 гост купить
Здравствуйте! Ищу проверенного поставщика, чтобы купить растворитель 646 ГОСТ для промышленного использования. Обязательны сертификаты качества и стабильные характеристики продукта.
- Jimbey
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 мар 2025, 19:49
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Re: растворитель 646 гост купить
Добрый день! Обратите внимание на сайт, где представлен растворитель 646 по ГОСТу https://khb.prosolvent.ru/katalog/rastv ... oritel-646 с паспортом качества и всей технической документацией. Продукция поставляется в заводской таре и полностью соответствует стандартам.
- Blinn
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 мар 2025, 19:00
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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