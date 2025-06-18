Поддон под холодильник

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Поддон под холодильник

Новое сообщение Vitas Lukin » 18 июн 2025, 10:13

Я занимаюсь ремонтом холодильников и периодически мне просто необходимы под них поддоны. Подскажите, где их в Питере можно взять?


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Re: Поддон под холодильник

Новое сообщение Ondeerase » 18 июн 2025, 10:26

Мне кажется, что в хозяйстве всегда найдется какая-то емкость, что бы подставит под тот же холодильник. И не придеться тратить денег. Просто поищите другие варианты и задача будет решена.
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Re: Поддон под холодильник

Новое сообщение Koseryekl » 18 июн 2025, 10:31

А вот я не согласен с суждением предыдущего комментатора. В мастера должно быть все удобное и необходимое для полноценного ремонта. Что касается поддонов для конденсатов или любой другой жидкости, то думаю вам стоит заглянуть сюда https://plastikovie-poddoni.ru/poddon-d ... ondensata/ Как по мне, то это именно то, что вам нужно. А вы смотрите сами.
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