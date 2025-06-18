Поддон под холодильник
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Поддон под холодильник
Я занимаюсь ремонтом холодильников и периодически мне просто необходимы под них поддоны. Подскажите, где их в Питере можно взять?
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Vitas Lukin
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 янв 2024, 00:33
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Re: Поддон под холодильник
Мне кажется, что в хозяйстве всегда найдется какая-то емкость, что бы подставит под тот же холодильник. И не придеться тратить денег. Просто поищите другие варианты и задача будет решена.
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Ondeerase
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 июн 2025, 10:21
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Re: Поддон под холодильник
А вот я не согласен с суждением предыдущего комментатора. В мастера должно быть все удобное и необходимое для полноценного ремонта. Что касается поддонов для конденсатов или любой другой жидкости, то думаю вам стоит заглянуть сюда https://plastikovie-poddoni.ru/poddon-d ... ondensata/ Как по мне, то это именно то, что вам нужно. А вы смотрите сами.
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Koseryekl
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 июн 2025, 11:23
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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