услуги ведения кадрового учета

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услуги ведения кадрового учета

Новое сообщение Jimbey » 22 июн 2025, 18:36

Здравствуйте! Наша компания ищет услуги ведения кадрового учёта с возможностью регулярной отчётности. Желательно — удалённо, но с доступом к электронным документам. Есть такие решения?


Jimbey
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Re: услуги ведения кадрового учета

Новое сообщение Blinn » 22 июн 2025, 18:54

Добрый день! Один сайт предлагает услуги ведения кадрового учёта https://akuchet.ru/uslugi/kadrovoe-delo ... dstvo.html с подключением к цифровым системам. Услуги включают все аспекты — от приёма до увольнения. Поддерживается отчётность в ПФР и ФНС.
Blinn
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 мар 2025, 19:00
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