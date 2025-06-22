услуги ведения кадрового учета
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услуги ведения кадрового учета
Здравствуйте! Наша компания ищет услуги ведения кадрового учёта с возможностью регулярной отчётности. Желательно — удалённо, но с доступом к электронным документам. Есть такие решения?
- Jimbey
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 14 мар 2025, 19:49
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Re: услуги ведения кадрового учета
Добрый день! Один сайт предлагает услуги ведения кадрового учёта https://akuchet.ru/uslugi/kadrovoe-delo ... dstvo.html с подключением к цифровым системам. Услуги включают все аспекты — от приёма до увольнения. Поддерживается отчётность в ПФР и ФНС.
- Blinn
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 10 мар 2025, 19:00
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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