Где заказать покос газона?

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Где заказать покос газона?

Новое сообщение polinalaxtanova22 » 23 июн 2025, 01:22

Кто знает и может мне подсказать, где заказать покос газона в Москве? Не могу найти нужных специалистов, а вопросом интересуюсь уже который день. Что мне делать посоветуете в этой ситуации?


polinalaxtanova22
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Re: Где заказать покос газона?

Новое сообщение sergey1811 » 23 июн 2025, 01:59

Недавно как и вы интересовался этим вопросом, пока не узнал, что покос газона https://ivangazon.ru/strizhka-gazona в Москве можно заказать в любое время по доступной цене в мастерской газонов Ивана Овчаренко. Где как вы видите, работают настоящие профессионалы, качественно и в сроки. Так же посетив сайт, можно задать вопросы специалистам или же посмотреть примеры работ.
sergey1811
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