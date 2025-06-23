guninvanya12 » 23 июн 2025, 22:23

Полностью понимаю вашу озабоченность — с планкеном действительно нужно быть очень внимательным, особенно если речь идёт о фасадной отделке. Мне как дизайнеру тоже важно, чтобы материалы были не только эстетичны, но и функциональны. Особенно в условиях московского климата — у нас ведь и зима суровая, и лето порой жаркое, а фасад остаётся на виду круглый год. Хорошо, когда планкен идёт с чётко указанной влажностью, паспортом древесины и нормальной упаковкой. Очень важно также, чтобы производитель или поставщик мог предоставить консультацию — например, по выбору между прямым и скошенным вариантом, по покрытию, по сортировке. Поэтому не гонитесь за минимальной ценой — гораздо важнее стабильное качество и проверенная репутация.