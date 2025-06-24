Покровская Анна » 24 июн 2025, 18:21

Девы, родившиеся под знаком Земли, известны своей практичностью, вниманием к деталям и аналитическим мышлением. В этом месяце вам стоит сосредоточиться на здоровье и личных отношениях. Возможны новые возможности в карьере, но важно оставаться открытыми к переменам. Обратите внимание на своих близких, они нуждаются в вашей поддержке. Не забывайте выделять время для отдыха и восстановления, чтобы сохранить гармонию и баланс в жизни. Удача будет на вашей стороне!

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