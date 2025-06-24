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гороскоп
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гороскоп
Девы, родившиеся под знаком Земли, известны своей практичностью, вниманием к деталям и аналитическим мышлением. В этом месяце вам стоит сосредоточиться на здоровье и личных отношениях. Возможны новые возможности в карьере, но важно оставаться открытыми к переменам. Обратите внимание на своих близких, они нуждаются в вашей поддержке. Не забывайте выделять время для отдыха и восстановления, чтобы сохранить гармонию и баланс в жизни. Удача будет на вашей стороне!
- Покровская Анна
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 17 июл 2023, 17:25
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