dima228 » 27 июн 2025, 19:11

Хочу расширить свой домашний бар и задумалась о роме — подскажите, какие сорта рома лучше выбрать новичку, чтобы и вкус понравился, и коктейли можно было делать разнообразные? Интересуют как светлые, так и выдержанные темные варианты. Может, кто-то знает проверенные бренды или сорта, которые легко найти в Украине? Очень важно, чтобы ром был не слишком крепким, но и не слишком сладким, чтобы баланс сохранялся. Также интересно, какие напитки с ромом лучше всего сочетаются, чтобы удивить друзей на вечеринке.