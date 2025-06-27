guninvanya12 » 27 июн 2025, 19:13

Недавно услышал про игристое вино Lambrusco, но толком не знаю, что это за напиток и чем он отличается от других игристых вин. Интересует вкус, аромат, степень сладости, а также с какими блюдами лучше всего его сочетать. Подскажите, стоит ли его пробовать, и если да, то какие сорта Lambrusco вы бы рекомендовали для новичка? Очень хочется понять, стоит ли обращать на него внимание, ведь выбор игристых вин сейчас огромный и хочется не ошибиться с покупкой.