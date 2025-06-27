dima228 » 27 июн 2025, 19:15

Хотела бы разобраться, действительно ли мука высшего сорта всегда лучше для выпечки, чем обычная? Я пеку хлеб и пироги, но часто встречаю разные мнения: кто-то говорит, что высший сорт — это гарантия качества и пышности, а другие советуют использовать муку первого сорта или даже смесь. Интересует, как именно влияет сорт муки на текстуру и вкус готовых изделий, и стоит ли переплачивать за высший сорт, если не занимаешься профессиональной выпечкой? Буду благодарна за советы и пояснения, чтобы понять, на что обращать внимание при выборе муки.