guninvanya12 » 27 июн 2025, 19:18

Хотела бы узнать, как правильно выбрать пазлы для детей разного возраста? У меня двое: младшему 3 года, а старшему 7, и хочется подобрать такие, чтобы было интересно и тем, и другим. Какие бывают уровни сложности, на что обращать внимание при выборе количества деталей и материалов? И есть ли пазлы, которые одновременно развивают логику и творческое мышление? Подскажите, пожалуйста, с чего лучше начать и какие бренды надежнее для детских пазлов.