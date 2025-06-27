dima228 » 27 июн 2025, 19:21

У моего сына скоро день рождения, ему исполнится 9 лет, и он просто обожает Звёздные войны. Вот я задумался над подарком — возможно, какой-то крутой набор LEGO Star Wars. Но их такое огромное количество, что глаза разбегаются: и истребители, и штурмовики, и базы… Какой набор действительно увлечёт ребёнка, не окажется слишком сложным или наоборот — слишком лёгким, чтобы интерес быстро не угас? Подскажите, на что обращать внимание при выборе?