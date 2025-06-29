Что-то тревожит в отношениях

Ответить

Что-то тревожит в отношениях

Новое сообщение Yondo » 29 июн 2025, 18:21

Последние месяцы я всё чаще замечаю, что в отношениях с парнем стало как-то холодно. Вроде и ссор нет, но и душевной близости тоже. Я не понимаю, это просто временный спад или сигнал, что нужно что-то менять. Может быть, кто-то подскажет, как разобраться в чувствах без разговоров "в лоб"?


Yondo
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 мар 2025, 20:43
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group