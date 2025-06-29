Yondo » 29 июн 2025, 18:21

Последние месяцы я всё чаще замечаю, что в отношениях с парнем стало как-то холодно. Вроде и ссор нет, но и душевной близости тоже. Я не понимаю, это просто временный спад или сигнал, что нужно что-то менять. Может быть, кто-то подскажет, как разобраться в чувствах без разговоров "в лоб"?