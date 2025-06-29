Что-то тревожит в отношениях
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Что-то тревожит в отношениях
Последние месяцы я всё чаще замечаю, что в отношениях с парнем стало как-то холодно. Вроде и ссор нет, но и душевной близости тоже. Я не понимаю, это просто временный спад или сигнал, что нужно что-то менять. Может быть, кто-то подскажет, как разобраться в чувствах без разговоров "в лоб"?
- Yondo
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 мар 2025, 20:43
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