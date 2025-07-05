Требуется помощь специалистов с остеклением коттеджа
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Требуется помощь специалистов с остеклением коттеджа
Требуется помощь специалистов с остеклением коттеджа, в какие сроки если что можно будет управиться?
- sergdobrov
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:27
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Re: Требуется помощь специалистов с остеклением коттеджа
Обычно 1-2 дня на это уходит, или я ошибаюсь?
- hailrevs
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 10 фев 2024, 07:04
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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