Требуется помощь специалистов с остеклением коттеджа

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Требуется помощь специалистов с остеклением коттеджа

Новое сообщение sergdobrov » 05 июл 2025, 12:12

Требуется помощь специалистов с остеклением коттеджа, в какие сроки если что можно будет управиться?


sergdobrov
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Re: Требуется помощь специалистов с остеклением коттеджа

Новое сообщение hailrevs » 05 июл 2025, 13:36

Обычно 1-2 дня на это уходит, или я ошибаюсь?
hailrevs
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Сообщения: 29
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