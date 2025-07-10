У кого можно купить бумажные пакеты?

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У кого можно купить бумажные пакеты?

Новое сообщение hurteseg » 10 июл 2025, 08:14

Нам надо в наш магазин приобрести бумажные пакеты , к кому обратиться?


hurteseg
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Re: У кого можно купить бумажные пакеты?

Новое сообщение lirkafe » 10 июл 2025, 08:44

обратитесь в местную типографию и вам изготовят бумажные пакеты
lirkafe
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Re: У кого можно купить бумажные пакеты?

Новое сообщение beml » 10 июл 2025, 09:16

Могу вам подсказать , где вы сможете приобрести бумажные пакеты , это в этой компании https://greenea.ru , мы сами совсем недавно приобрели в этой компании качественные бумажные пакеты , рекомендую.
beml
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