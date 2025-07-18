статья про развитие моторики

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статья про развитие моторики

Новое сообщение mahaleksmos » 18 июл 2025, 20:14

Ой, мне так понравилась эта статья про развитие моторики — она прямо как разговор с мудрой бабушкой! Автор рассказывает, как превратить обычный день в веселую развивашку. Например, утреннее одевание может стать тренировкой, если позволить малышу самому застегивать большие пуговицы на любимой кофточке. А вечером можно устроить "пальчиковый театр" — рисовать рожицы на подушечках пальцев и разыгрывать сказки. Особенно мне понравилась идея с "волшебным пластилином" — когда мама замешивает в него крупу или бусины, и малыш с удовольствием разминает его, развивая пальчики. Все эти занятия такие простые, но такие важные! И самое главное — они дарят столько радости и смеха. Хочешь узнать больше таких теплых и душевных способов развития? Посмотри здесь: https://www.sitebs.ru/blogs/115464.html


mahaleksmos
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