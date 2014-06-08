Искусная вышивка без иглы и ниток… Казалось бы это просто невозможно, но рукодельные техники, несмотря на многовековую историю, сегодня открывают всё новые возможности для творчества.
Рукоделие
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Рукоделие
А Вы уже слышали про новый вид рукоделия - алмазная вышивка
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solo8
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 окт 2013, 10:43
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Re: Рукоделие
Интересно
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- Juliya1990
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 06 июн 2014, 16:47
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Re: Рукоделие
Интересное ремесло впервые слышу о таком. Дорогое удовольствие
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- xristist
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 окт 2014, 13:22
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Re: Рукоделие
Очень интересно, даже не знала о таком...
Давайте жить дружно)
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Polina
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 20:57
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Re: Рукоделие
Привіт, так, багато людей займаються різними видами рукоділля. До речі, ось не поганий магазин для рукоділля monpacie.com.ua, там можна знайти досить багато засобів для такої справи, хороша яскраві. Спробуйте ви подивитися.
- Natashavytrum
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 10:55
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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