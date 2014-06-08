solo8 » 08 июн 2014, 16:21

А Вы уже слышали про новый вид рукоделия - алмазная вышивка

Искусная вышивка без иглы и ниток… Казалось бы это просто невозможно, но рукодельные техники, несмотря на многовековую историю, сегодня открывают всё новые возможности для творчества.