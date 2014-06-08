Рукоделие

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Рукоделие

Новое сообщение solo8 » 08 июн 2014, 16:21

А Вы уже слышали про новый вид рукоделия - алмазная вышивка

Искусная вышивка без иглы и ниток… Казалось бы это просто невозможно, но рукодельные техники, несмотря на многовековую историю, сегодня открывают всё новые возможности для творчества.



Аватара пользователя
solo8
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 окт 2013, 10:43
Вернуться к началу

Re: Рукоделие

Новое сообщение Juliya1990 » 02 июл 2014, 21:56

Интересно

______________

http://aquadom.ru/catalog/dushevie_kabini_boksi/

Juliya1990
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 16:47
Вернуться к началу

Re: Рукоделие

Новое сообщение xristist » 23 окт 2014, 13:25

Интересное ремесло впервые слышу о таком. Дорогое удовольствие

__________________

здесь

xristist
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 окт 2014, 13:22
Вернуться к началу

Re: Рукоделие

Новое сообщение Polina » 12 ноя 2014, 21:26

Очень интересно, даже не знала о таком...
Давайте жить дружно)
Аватара пользователя
Polina
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 20:57
Вернуться к началу

Re: Рукоделие

Новое сообщение Natashavytrum » 15 дек 2021, 12:25

Привіт, так, багато людей займаються різними видами рукоділля. До речі, ось не поганий магазин для рукоділля monpacie.com.ua, там можна знайти досить багато засобів для такої справи, хороша яскраві. Спробуйте ви подивитися.
Natashavytrum
Читатель
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 19 мар 2021, 10:55
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Natashavytrum и гости: 10

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group