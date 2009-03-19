На ofortuna.ru можно купитьтелевизор за100руб.

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На ofortuna.ru можно купитьтелевизор за100руб.

Новое сообщение fly » 19 мар 2009, 13:59

Аукцион низких цен ofortuna.ru - это аукцион в котором товары выставляются на торги по минимальной цене, от 1 руб. Вы можете сделать ставку с фиксированным шагом и, если никто не сделает другую ставку за ограниченное время, Вы приобретаете этот товар по заявленной цене. Таким образом здесь можно приобрести HD-телевизор, модный коммуникатор, сотовый телефон, ноутбук, фотоаппарат и многое другое с экономией до 99%: ofortuna.ru


fly
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 мар 2009, 13:51
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Re: На ofortuna.ru можно купитьтелевизор за100руб.

Новое сообщение SamoilovaTana » 27 июн 2021, 13:53

fly писал(а):Аукцион низких цен

Просто распродажа ненужного залежавшегося барахла. Лучше заработать денег и купить то, что действительно нужно. Заходите на сайт и начинайте прилично зарабатывать на ставках.

SamoilovaTana
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 13:48
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