На ofortuna.ru можно купитьтелевизор за100руб.
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На ofortuna.ru можно купитьтелевизор за100руб.
Аукцион низких цен ofortuna.ru - это аукцион в котором товары выставляются на торги по минимальной цене, от 1 руб. Вы можете сделать ставку с фиксированным шагом и, если никто не сделает другую ставку за ограниченное время, Вы приобретаете этот товар по заявленной цене. Таким образом здесь можно приобрести HD-телевизор, модный коммуникатор, сотовый телефон, ноутбук, фотоаппарат и многое другое с экономией до 99%: ofortuna.ru
- fly
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 мар 2009, 13:51
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Re: На ofortuna.ru можно купитьтелевизор за100руб.
fly писал(а):Аукцион низких цен
Просто распродажа ненужного залежавшегося барахла. Лучше заработать денег и купить то, что действительно нужно. Заходите на сайт и начинайте прилично зарабатывать на ставках.
- SamoilovaTana
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 13:48
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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