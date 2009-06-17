Помогите - нужен совет.

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Помогите - нужен совет.

Новое сообщение Lalitikanka » 17 июн 2009, 02:19

Мне 37 год, у меня двое детей, хочу выйти замуж, а где познакомиться не знаю. Интернет знакомства не очень интересуют, т.к. слишком всё не серьёзно.

Может кто посоветует клуб знакомств или брачное агентство?



Lalitikanka
 
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Re: Помогите - нужен совет.

Новое сообщение igordk » 20 янв 2019, 18:38

Мне уже за 50 , может попробывать , или старыми дедовскими методами знакомиться лучше .
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igordk
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Сообщения: 32
Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
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Re: Помогите - нужен совет.

Новое сообщение Wlk23 » 10 фев 2019, 17:19

Здравствуйте. Смело регистрируйтесь на https://tindar.ru там вы точно найдете своего человека. Система таким образом устроена что вы легко найдете человека с общими интересами. Там только проверенные и живые анкеты.
Wlk23
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Сообщения: 19
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 15:47
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Re: Помогите - нужен совет.

Новое сообщение danko67 » 16 апр 2019, 23:02

приветствую всех уважаемые форумчани рекомендую замечательный бесплатный сайт для знакомств тиндар https://tindar.ru
danko67
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 22:57
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Re: Помогите - нужен совет.

Новое сообщение Viksa » 30 ноя 2020, 13:44

Система таким образом устроена что вы легко найдете человека с общими интересами.
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Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 13:23
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