Движение - Русскоязычная Команда Человечества Всемирной Команды Человечества ( ДРКЧВКЧ ) !

Команда Человечества - массовое движение, целью которого станет установление Новой Духовности на Земле, - духовности, основанной на идее о том, что всем людям позволено реализовать свой импульс к Божественному так, как считают нужным и правильным они сами, не подвергаясь за это нападкам и проклятиям - а также не подвергая нападкам и проклятиям других. Новая Духовность породит нечто большее, чем просто религиозную терпимость. Она даст нам целый комплекс фундаментальных ценностей, вокруг которых сгруппируется человечество. Изменится теория и практика в политике, экономике, религии, образовании и социальной сфере..... Нил Доналд Уолш.

http://belsu.narod.ru/neale-walsch/index.html

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Новая Духовность и Команда Человечества.

Услышав, как тебе говорят: "Ты сделал это сознательно!", ты поймешь, что это не обвинение, но комплимент.

Н.Уолш

Новая Духовность и Команда Человечества.

Команда Человечества - это всемирное движение рядовых людей, которые пытаются объединить каждого человека вокруг центрального организующего принципа: мир может быть изменён, – он не должен быть таким, каков он есть, – и индивидуальный человек может его изменить, используя силу духовного гражданства.

Наша деятельность основывается на духовных посланиях принесённых сегодня в наш мир различными учителями из разных областей знаний.

Мы создаем пространство возможности для появления Новой Духовности на земле. Мы не пытается создать новую религию.

Новая Духовность это термин, используемый для выражения идеи о растущих и развивающихся знаниях о природе Бога и Жизни. Новая духовность не претендует на обозначение какой-то фиксированной системы духовности, философии или религии.

Как таковой, она заключает в себе многие определения и пути к духовной истине.

Тело, разум, сердце и душа - все рассматриваются как священные.

Новая Духовность даёт возможность каждому индивидууму находить свой собственный единственный путь. Она предлагает равенство. Она разнообразна, и учитывает полный спектр мудрых традиций. Она фокусируется больше на постепенном процессе внутренней трансформации, чем на механическом введении в силу предписаний «что делать» и «что не делать». Она способствует тому, чтобы духовные истины становились реальными, фактами каждодневной жизни, а не только проповедовались с кафедры один раз в неделю.

Придавая силы ищущему, Новая Духовность не отрицает уже существующие религии. Скорее она призывает последователя определённой веры пользоваться благоразумием и воображением на этом пути. Например, если вы практикующий Иудей или Христианин или Мусульманин, вы сможете в рамках Новой Духовности рассматривать учение и правила, которые, возможно имели смысл для античных кочующих пустынных общин, но больше не могут быть уместными в наши дни. Или если вы Буддист, будет разумным в рамках Новой Духовности исследовать догмы, которые, возможно имели значение для Индийского монаха в шестом веке д. н. э., но которые не могут быть применены в жизни 21 века.

Великие духовные лидеры мира – Будда, пророки Израиля, Иисус, Мария, Могамед, называем только некоторых, – считались революционерами, и даже еретиками в своё время. Они воодушевляли своих первых последователей отойти от традиций и обновить свои отношения с Богом. Действительно, на смертном одре Будда умолял своих учеников: «Не принимайте то, что вы слышите на слух, не принимайте традицию, не принимайте утверждение, даже если оно найдено в наших книгах, и даже если оно соответствует вашим убеждениям, и даже если оно является высказыванием вашего учителя. Будьте светильниками для себя».

Новая Духовность призывает ищущих духовности быть светильниками для себя, – и приносящими свет для других.

Новая Духовность и Команда Человечества появились в переломное время эволюции человечества. Они появились во времена глубокого исторического пробуждения инстинктивного стремления к духовной целостности, к тому, что является истинным в полном смысле. Эта возрастающая, настойчивая и разноаспектная жажда духовной целостности выражается в мировой атмосфере – или возможно по причине мировой атмосферы, – в которой смертельные технологии, имеющиеся в возрастающем изобилии и сражающиеся на разных духовных и религиозных путях и традициях, могут уничтожить человечество.

Вот где Команда Человечества больше всего нужна. В контексте критики современной жизни, Команда Человечества пытается изменить мир, защищая тех людей разных религий, духовных проявлений и местных традиций, которые рассматривают друг друга в позитивном свете – не винят друг друга в "неправильности" из-за метода каким они прославляют свой импульс к божественному, – а движутся от неприятия к полному пониманию различий друг друга.

МИССИЯ

Миссией Команды Человечества является создание пространства возможности для появления Новой Духовности на земле, которая могла бы создать мир, в котором люди жили бы в мире, гармонии и счастье.

ЧЕТЫРЕ КОРЕННЫХ УБЕЖДЕНИЯ

Команда Человечества и Новая Духовность могут быть сведены к Четырём Коренным

Убеждениям:

1. Мы все одно.

2. У нас всего достаточно.

3. Нам ничего не нужно делать, чтобы быть счастливыми.

4. Наш путь не лучший, наш путь просто иной.

Мы призываем придерживаться Пяти Шагов к Миру. Пять Шагов к Миру требуют от нас:

• Признать, что некоторые из наших прежних представлений о Боге и Жизни больше

не работают.

• Допустить возможность, что мы не до конца понимаем, что такое Бог и что такое Жизнь, и что, если мы поймём это, всё изменится.

• Объявить, что мы готовы к появлению новых представлений о Боге и Жизни, которые могут изменить образ жизни на нашей планете.

• Смело исследовать эти новые представления и, если они будут созвучны нашей внутренней истине и мудрости, сделать их частью своего мировоззрения.

• Жить так, чтобы воплощать наши самые великие и возвышенные убеждения, а не отрицать их.

Мы верим, что люди могут сделать Пять Шагов к Миру без того, чтобы отказаться от своей веры.

Приглашаем Вас рассмотреть наше понимание, что:

- что человеческая цивилизация – её религии, её политики, её экономики, её социальные структуры, всё – опирается на Пять Заблуждений о Боге и на Пять Заблуждений о Жизни;

- что эти заблуждения привели мир в постоянное состояние беспорядка на

протяжении столетий и тысячилетий

- что самым быстрым и смелым методом покончить с беспорядком и создать мир, гармонии и счастья,- это отступление от заблуждений и принятие Новой Духовности.

Пять Заблуждений о Боге:

• Люди верят, что Бог нуждается в чём-то.

• Люди верят, что Бог может не получить то, в чём Он нуждается.

• Люди верят, что Бог отделил их от Себя, потому что они не дали Ему то, в чём Он нуждается.

• Люди верят, что Бог по прежнему нуждается в чём-то настолько сильно, что Он требует, чтобы вы, будучи отдельными, от него, дали Ему то, в чём он нуждается.

• Люди верят, что Бог уничтожит их, если они не удовлетворят Его требований.

Пять Заблуждений о Жизни:

• Люди отделены друг от друга.

• Существует нехватка того, что людям нужно для счастья.

• Чтобы раздобыть то, чего не хватает, людям нужно соперничать друг с другом.

• Некоторые люди лучше других.

• Людям свойственно разрешать серьёзные противоречия, созданные всеми другими заблуждениями, убивая друг друга.

Девять Новых Откровений:

• Бог никогда не переставал непосредственно общаться с людьми. Бог общался с людьми и через людей с начала времён. Бог общается с вами сегодня.

• Каждый человек такой же особенный, как любой другой человек, который когда-либо жил, живёт сейчас или будет жить когда-либо в будущем. Вы все посланники.

Каждый из вас. Вы несёте послание жизни о жизни каждый день. Каждый час. Каждый миг.

• Ни один из путей к Богу не является более прямым, чем другой. Ни одна религия не является «единственной истинной религией», ни один народ не является «избранным», и ни один пророк не является «величайшим».

• Бог ни в чём не нуждается. Богу ничего не требуется, чтобы быть счастливым. Бог – это само счастье. Поэтому Бог ни от кого и ни от чего во Вселенной ничего не требует.

• Бог – это не необыкновенное Высшее Существо, живущее где-то во Вселенной или за её пределами, обладающее теми же эмоциональными потребностями и подверженное тем же эмоциональным всплескам, что и люди. Того, Кто Есть Бог, невозможно ранить или повредить Ему каким-либо образом, и Он не нуждается в том, чтобы мстить или карать.

• Всё что есть, - это Одно. Есть только Одно, и всё является частью Одного Сущего.

• Нет таких понятий, как «правильно» и «неправильно». Есть только то, Что

Работает и То, Что Не Работает, в зависимости от того, чем вы стремитесь быть, что сделать и что иметь.

• Вы не являетесь вашим телом. Вы безграничны и бесконечны.

• Вы не можете умереть, и вы никогда не будете обречены на вечное проклятие.

Мы утвержаем, что созвучность со своей внутренней истиной является наивысшей целью осознанной жизни и призываем помнить, что в критический момент всех человеческих отношений, существует только один вопрос: Что бы сделала сейчас любовь?

Вам совершенно нет необходимости испытывать негативное влияние окружающего мира уже сегодня. Вы буквально «сможете быть в этом мире, но быть не от мира сего».

Этот ответ сформулирован во многих книгах и учениях. Этот ответ всегда был и остается в нас самих. Миссия «Команды человечества» пригласить вас этот поиск начать.

Нил Доналд Уолш - USA, Ashland, Oregon 97520

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Что Вы об этом думаете ?

Николай Эленберг