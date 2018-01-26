Jonson » 27 янв 2018, 18:31

Мы отмечаем) В том году сняли на несколько дней домик в санатории, катались на лыжах, гуляли и занимались другими «интересными» делами. Только мы вдвоем. После этого так отношения обновляются... Мне кажется такие праздники просто обязательны супругам. От быта и детей тоже надо отдыхать. Может вам некую пикантность в отношения вернуть, 7 лет совместной жизни - это большой срок.