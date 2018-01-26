Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина?
Своеобразный опрос. Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина? Раньше мы с мужем постоянно обменивались (в обязательном порядке) милыми подарочками. Сейчас после 7 лет совместной жизни, этот праздник уже не вызывает особого трепета. А как у вас? Какие подарки вы дарите друг другу?
-
Арина Родионовна
- Читатель
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 дек 2017, 13:34
-
Re: Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина?
Мы отмечаем) В том году сняли на несколько дней домик в санатории, катались на лыжах, гуляли и занимались другими «интересными» делами. Только мы вдвоем. После этого так отношения обновляются... Мне кажется такие праздники просто обязательны супругам. От быта и детей тоже надо отдыхать. Может вам некую пикантность в отношения вернуть, 7 лет совместной жизни - это большой срок.
-
Jonson
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 янв 2018, 11:41
- Откуда: Москва
-
Re: Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина?
Ну да , отмечаем конечно , если кто рядом находится .
-
igordk
- Читатель
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
-
Re: Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина?
Не с кем отмечать было, я устроила себе вечер наслаждений, отличные проститутки на выезд в городе Дзержинский Недорого есть, кунилингус невероятный делают, не все, в анкете смотрите какие услуги оказывают.
- Одуванчик
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 мар 2019, 17:34
-
Re: Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина?
Все отмечают конечно же
- LVS
- Писатель
-
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
-
Re: Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина?
Отмечаем, только я своей девушке по традиции не цветы дарю, а воздушные шары, облако из воздушных шаров, а заказываю его обычно на https://sharboom.ru у них шаровбольшой выбор на любой вкус
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
-
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
-
Re: Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина?
Я холостяк, поэтому я на все праздники отдыхаю только с ней высокая худощавая индивидуалка с Пресненского района Москва Умело встанет в лучшие позиции для тебя. Ты кончишь очень быстро. Получи дикое наслаждение вместе с ней, попробуй заняться идеальным сексом недорого.
- gelado
- Читатель
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 29 июн 2019, 17:32
-
Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: gelado, Yandex [Bot] и гости: 8