Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина?

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Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина?

Новое сообщение Арина Родионовна » 26 янв 2018, 15:55

Своеобразный опрос. Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина? Раньше мы с мужем постоянно обменивались (в обязательном порядке) милыми подарочками. Сейчас после 7 лет совместной жизни, этот праздник уже не вызывает особого трепета. А как у вас? Какие подарки вы дарите друг другу?


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Арина Родионовна
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Re: Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина?

Новое сообщение Jonson » 27 янв 2018, 18:31

Мы отмечаем) В том году сняли на несколько дней домик в санатории, катались на лыжах, гуляли и занимались другими «интересными» делами. Только мы вдвоем. После этого так отношения обновляются... Мне кажется такие праздники просто обязательны супругам. От быта и детей тоже надо отдыхать. Может вам некую пикантность в отношения вернуть, 7 лет совместной жизни - это большой срок.
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Зарегистрирован: 26 янв 2018, 11:41
Откуда: Москва
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Re: Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина?

Новое сообщение igordk » 20 янв 2019, 18:41

Ну да , отмечаем конечно , если кто рядом находится .
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igordk
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Re: Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина?

Новое сообщение Одуванчик » 26 мар 2019, 17:40

Не с кем отмечать было, я устроила себе вечер наслаждений, отличные проститутки на выезд в городе Дзержинский Недорого есть, кунилингус невероятный делают, не все, в анкете смотрите какие услуги оказывают.
Одуванчик
 
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Re: Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина?

Новое сообщение LVS » 02 июл 2019, 00:57

Все отмечают конечно же
LVS
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Сообщения: 89
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина?

Новое сообщение Prokl » 02 июл 2019, 01:10

Отмечаем, только я своей девушке по традиции не цветы дарю, а воздушные шары, облако из воздушных шаров, а заказываю его обычно на https://sharboom.ru у них шаровбольшой выбор на любой вкус
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Prokl
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Сообщения: 116
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Re: Отмечаете ли вы праздник День Святого Валентина?

Новое сообщение gelado » 02 авг 2019, 13:45

Я холостяк, поэтому я на все праздники отдыхаю только с ней высокая худощавая индивидуалка с Пресненского района Москва Умело встанет в лучшие позиции для тебя. Ты кончишь очень быстро. Получи дикое наслаждение вместе с ней, попробуй заняться идеальным сексом недорого.
gelado
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