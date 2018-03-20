Какие сорта помидор выбирать для посадки?

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Какие сорта помидор выбирать для посадки?

Новое сообщение Симбиоза » 20 мар 2018, 02:07

Поделитесь мнением — какие помидоры вы высаживаете в открытый грунт, если ваш участок находится на территории Московской области. Думаю, на нашем форуме томатоводов любителей немало жителей этого региона, где погода не всегда радует нас безупречным летом. Как говорится, раз на раз не приходится. То лето выдается слишком засушливым, то наоборот все время идут дожди. Поэтому многое зависит от правильного выбора посевного материала.

В разное время я высаживала разные сорта и расскажу о самых, на мой взгляд удачных. Может мои советы на форуме томатоводов любителей пригодятся и другим.

Понравился Розовый мед — помидоры крупные, ярко-оранжевого цвета и сладкие на вкус, а сам куст не слишком высокий. Хорошо перенес прохладное лето Сибирский король — сорт среднеспелый, но куст обязательно надо подвязывать — помидоры получаются очень крупными, желтого цвета, в форме сердца.

Гурманам могу порекомендовать Черный микадо с сахарной мякотью и легкой кислинкой. Созревает быстро. Для засолки подойдет Трюфель — томаты на кусте вырастают разного цвета — красные, желтые, коричневые. Ну и напоследок упомяну о самом беспроблемном сорте, который я считают идеальным для маринования. Это Чудо света — желтые, упругие помидоры, а само растение очень устойчиво к погодные условиям и заболеваниям. Хотелось бы почитать мнение других овощеводов на форуме томатоводов любителей о том, какие сорта предпочитаете вы лично.



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Re: Какие сорта помидор выбирать для посадки?

Новое сообщение JardY » 20 мар 2018, 03:43

Вообще, если вас интересует обычный тип помидор, то уж точно скажу что вам стоит обратить внимание на сорта помидор Раиса F1, их достаточно много дачников в России выбирают. По факту же, если вам нужно что то более так скажем экзотическое, то советую внимание обратить на сорта помидор Еллоустоун или Свит Черри F1.

О всех свойствах этих сортов помидор вы можете вот здесь http://seloveselo.ru/vegetables/tomato/ ... -goda.html конкретно узнать....так же почитайте мнение дачников относительно выбора помидор для посадки.

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Re: Какие сорта помидор выбирать для посадки?

Новое сообщение Solonin » 19 авг 2020, 18:35

Я вот тоже не знаю какой сорт выбрать для дачи!
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Re: Какие сорта помидор выбирать для посадки?

Новое сообщение Vanya_vanya » 19 авг 2020, 19:51

Выбирайте по вкусовым качествам, хотя, помидор невкусных не бывает, это я точно знаю. Многие садоводы стремятся к тому, чтобы выращивать на своих огородах новые сорта овощей и фруктов. Люди, которые предпочитают сочные помидоры, садят томат розовый мед. Читайте подробнее на сайте дача. Может еще какие варианты для себя найдете!!!
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