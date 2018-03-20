В разное время я высаживала разные сорта и расскажу о самых, на мой взгляд удачных. Может мои советы на форуме томатоводов любителей пригодятся и другим.
Понравился Розовый мед — помидоры крупные, ярко-оранжевого цвета и сладкие на вкус, а сам куст не слишком высокий. Хорошо перенес прохладное лето Сибирский король — сорт среднеспелый, но куст обязательно надо подвязывать — помидоры получаются очень крупными, желтого цвета, в форме сердца.
Гурманам могу порекомендовать Черный микадо с сахарной мякотью и легкой кислинкой. Созревает быстро. Для засолки подойдет Трюфель — томаты на кусте вырастают разного цвета — красные, желтые, коричневые. Ну и напоследок упомяну о самом беспроблемном сорте, который я считают идеальным для маринования. Это Чудо света — желтые, упругие помидоры, а само растение очень устойчиво к погодные условиям и заболеваниям. Хотелось бы почитать мнение других овощеводов на форуме томатоводов любителей о том, какие сорта предпочитаете вы лично.