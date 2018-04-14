Получение гражданства для беременных
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Получение гражданства для беременных
Я на 6 месяце беременности и являюсь гражданкой Республики Узбекистан а хотелось бы сделать гражданство РФ чтоб жить здесь жылья у меня здесь нету но летом хотим с мужем покупать домик в деревне. Муж тоже является гражданином Узбекистана. Могу ли я родить в РФ и повлияет ли это на получение РФ???
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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Re: Получение гражданства для беременных
Можете родить, на гражданство не повлияет! Жилье не является основанием для приобретения гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. купите "домик в деревне"))) в каком нибудь регионе который участвует в программе "Соотечественники" и там же можете подать заявление на разрешение на временное проживание и получить статус "соотечественника" после чего сдаете документы на гражданство в упрощенном порядке по программе.
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JardY
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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Re: Получение гражданства для беременных
Джульета писал(а):Я на 6 месяце беременности и являюсь гражданкой Республики Узбекистан а хотелось бы сделать гражданство РФ чтоб жить здесь жылья у меня здесь нету но летом хотим с мужем покупать домик в деревне. Муж тоже является гражданином Узбекистана. Могу ли я родить в РФ и повлияет ли это на получение РФ???
Сложная ситуация, но скорее всего вам нужна консультация специалистов в этой области.
В любом случае не думаю что вы сами справитесь с оформлением, по этому вам лучше всего обратится для таких целей к хорошим специалистам своего дела. Собственно вот тут https://www.pro-zagranpasport.ru/pomosh ... va-RF.html есть предложения на такой вид услуги, вот они вашу ситуацию разберут и дадут вам советы как лучше.
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Лолита
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 19:22
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Re: Получение гражданства для беременных
наверное, в специализированной клинике помочь могут или УФМС
- Miklakova
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:24
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Re: Получение гражданства для беременных
Получение гражданства РФ занимает длительное время, мне например с женой не хотелось сидеть часами в кабинетах, я обратился сюда https://pravo29.ru/uslugi/migratsionnoe-pravo/pomocsh-v-poluchenii-grazhdanstva/ и с помощью юриста получение гражданства растянулось всего на один месяц.
- ymka
- Фанат
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- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Получение гражданства для беременных
Что не вопрос, так то гражданство по беременности. Странно сейчас всё, но такая тенденция реально есть:мне акушер недавно на приёме https://otzivi-o-akusherah.ru/priem-aku ... ologa.html рассказала, что её пациентки ка одна рвутся рожать за рубеж, только лишь бы дитя имель в паспорте штамп - "Рождённый в США, Германии, Великобритании и т.д."
- Суворова
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:28
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Re: Получение гражданства для беременных
Нужно к врачам идти, которые занимаются ведением беременности vedeniye-beremennost.ru и решением данных вопросов. Скорее всего, перспективнее в частную клинику обращаться, там знают все юридические тонкости лучше, чем в ЖК.
- Miklakova
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:24
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Re: Получение гражданства для беременных
Жилье не является основанием для приобретения гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. купите "домик в деревне"
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Viksa
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 13:23
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Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
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