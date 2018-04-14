Лолита » 14 апр 2018, 16:56

Джульета писал(а): Я на 6 месяце беременности и являюсь гражданкой Республики Узбекистан а хотелось бы сделать гражданство РФ чтоб жить здесь жылья у меня здесь нету но летом хотим с мужем покупать домик в деревне. Муж тоже является гражданином Узбекистана. Могу ли я родить в РФ и повлияет ли это на получение РФ???

Сложная ситуация, но скорее всего вам нужна консультация специалистов в этой области.

В любом случае не думаю что вы сами справитесь с оформлением, по этому вам лучше всего обратится для таких целей к хорошим специалистам своего дела. Собственно вот тут https://www.pro-zagranpasport.ru/pomosh ... va-RF.html есть предложения на такой вид услуги, вот они вашу ситуацию разберут и дадут вам советы как лучше.