Нужен совет по выбору фильма

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Нужен совет по выбору фильма

Новое сообщение polina.laxtanova » 18 сен 2018, 15:01

Всем привет, посоветуйте отличный фильм для просмотра с друзьями на выходных. Нужна кинокомедия или же детектив. Кстати сойдет и сериал. Спасибо


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Re: Нужен совет по выбору фильма

Новое сообщение tanya1982 » 19 сен 2018, 15:31

Даже не знаю что и посоветовать, недавно с мужем смотрела фильм Железный человек 2 остались очень довольны.
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Re: Нужен совет по выбору фильма

Новое сообщение Sergey1818 » 19 сен 2018, 16:14

Привет, не знаю я сейчас вообще смотрю передачи, в частности МастерШеф, все выпуски пересмотрел на http://hdshowonline.ru/ukrainskie-shou/ ... nlayn.html в отличном качестве. Вот так и время пролетает. А фильмы все сейчас однотипные какие-то!
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Re: Нужен совет по выбору фильма

Новое сообщение burbon » 24 сен 2019, 15:09

Я передачи тоже больше фильмов люблю смотреть
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Re: Нужен совет по выбору фильма

Новое сообщение Smidt » 24 сен 2019, 15:27

Держи самый популярный сайт с фильмами https://kino24go.club/ там чтобы не найти то что посмотреть на вечер с друзьями? Я тогда не знаю даже, у них такая огромнейшая база фильмов что сложно найти еще хотя бы один сайт где было бы их столько же
Smidt
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