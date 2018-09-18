Нужен совет по выбору фильма
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Нужен совет по выбору фильма
Всем привет, посоветуйте отличный фильм для просмотра с друзьями на выходных. Нужна кинокомедия или же детектив. Кстати сойдет и сериал. Спасибо
- polina.laxtanova
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 сен 2018, 14:59
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Re: Нужен совет по выбору фильма
Даже не знаю что и посоветовать, недавно с мужем смотрела фильм Железный человек 2 остались очень довольны.
- tanya1982
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 сен 2018, 15:30
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Re: Нужен совет по выбору фильма
Привет, не знаю я сейчас вообще смотрю передачи, в частности МастерШеф, все выпуски пересмотрел на http://hdshowonline.ru/ukrainskie-shou/ ... nlayn.html в отличном качестве. Вот так и время пролетает. А фильмы все сейчас однотипные какие-то!
- Sergey1818
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 сен 2018, 16:13
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Re: Нужен совет по выбору фильма
Я передачи тоже больше фильмов люблю смотреть
- burbon
- Фанат
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- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: Нужен совет по выбору фильма
Держи самый популярный сайт с фильмами https://kino24go.club/ там чтобы не найти то что посмотреть на вечер с друзьями? Я тогда не знаю даже, у них такая огромнейшая база фильмов что сложно найти еще хотя бы один сайт где было бы их столько же
- Smidt
- Писатель
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- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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