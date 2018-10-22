Соц опросы

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Соц опросы

Новое сообщение Julia89 » 22 окт 2018, 21:18

Наша компания проведет социологические исследования Киев на интересующую вас тему.Мы используем самые разные методы для информации.Рекомендую обращаться к нам.


Julia89
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 окт 2018, 21:17
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Re: Соц опросы

Новое сообщение AlimovaVera » 29 май 2021, 23:06

Вы знаете, вот есть вариант, которым пользуемся наша компания - это рассылка по номеру телефона. По цене это недорого, оплата происходит только для гарантированно доставленных сообщений, да и тариф минимальный. При этом всем существуют довольно широкие настройки для такой рассылки. Посмотрите.
AlimovaVera
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Сообщения: 43
Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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