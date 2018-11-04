Восстановления бетонных полов
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Восстановления бетонных полов
Очень часто получается так,что появляются трещины в бетонных полах.И есть специальные смеси для восстановление бетонных полов .Это частая проблема в частных домах и на промышленных предприятиях.Если вам нужна такая смесь и многое другое рекомендую посмотреть товар на этом сайте https://stoffmark.com/gidroizolyatsiya-i-vosstanovitelnyj-remont/remont-i-kosmetika-betona/.Вы найдет все для восстановление полов и многое другое.Рекомендую обращаться к ним.
- Bodia89
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 17 сен 2018, 01:01
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Re: Восстановления бетонных полов
Есть специальные смеси.
- Alex25
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 17 ноя 2021, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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