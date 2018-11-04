Восстановления бетонных полов

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Восстановления бетонных полов

Новое сообщение Bodia89 » 04 ноя 2018, 22:57

Очень часто получается так,что появляются трещины в бетонных полах.И есть специальные смеси для восстановление бетонных полов .Это частая проблема в частных домах и на промышленных предприятиях.Если вам нужна такая смесь и многое другое рекомендую посмотреть товар на этом сайте https://stoffmark.com/gidroizolyatsiya-i-vosstanovitelnyj-remont/remont-i-kosmetika-betona/.Вы найдет все для восстановление полов и многое другое.Рекомендую обращаться к ним.


Bodia89
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Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 01:01
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Re: Восстановления бетонных полов

Новое сообщение Alex25 » 19 ноя 2021, 10:33

Есть специальные смеси.
Alex25
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 ноя 2021, 12:28
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