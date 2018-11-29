Купить ванну

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Купить ванну

Новое сообщение Bodia89 » 29 ноя 2018, 22:12

У меня жена хочет вот такую ванну https://vannax.com.ua/bath/akrilovye-va ... 1000050031 так как она очень хорошо подойдет под наш интерьер в ванной.И размер у нее хороший и цена в этом интернет-магазине.Думаю буду покупать плюс еще и доставка есть.


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Re: Купить ванну

Новое сообщение ЛияЛия » 05 янв 2019, 23:46

Мы брали акриловую ванну прямоугольной формы, тут покупали https://tuk-tuk.ua. Отличная ванна, недорогая, смотрится стильно очень.
ЛияЛия
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Re: Купить ванну

Новое сообщение BiGBoss » 14 авг 2019, 20:59

Ванная это очень хорошая тема, но как по мне то она должна быть большой для хорошей комфортабельности. Так как мне очень нравится иногда в ней покупаться не один. А в этом мне иногда помогают проститутки. Уверен что большая ванная очень понравится!
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