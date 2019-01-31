Diduo » 01 фев 2019, 02:37

К выбору нужно подходить ответственно, в ванне с большим ростом будет не удобно мыться,

под душем не получиться удовольствие как в полной ванне. Обдумайте еще раз, а тогда уже идите покупать. Могу предложить выбор сантехники для ванны в Москве, от https://isanteh.ru