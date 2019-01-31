Спор с женой о приобретении сантехники. Что лучше ванна или душ. кабинка?

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Спор с женой о приобретении сантехники. Что лучше ванна или душ. кабинка?

Новое сообщение LionStorm » 31 янв 2019, 19:05

Спор с женой о приобретении сантехники. Что лучше ванна или душ. кабинка?


LionStorm
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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Re: Спор с женой о приобретении сантехники. Что лучше ванна или душ. кабинка?

Новое сообщение Альберт Вороненко » 31 янв 2019, 22:00

Для кого как, мне больше ванна нравиться, люблю полежать, расслабиться.
Альберт Вороненко
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Сообщения: 12
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Новое сообщение Diduo » 01 фев 2019, 02:37

К выбору нужно подходить ответственно, в ванне с большим ростом будет не удобно мыться,

под душем не получиться удовольствие как в полной ванне. Обдумайте еще раз, а тогда уже идите покупать. Могу предложить выбор сантехники для ванны в Москве, от https://isanteh.ru

Diduo
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
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Re: Спор с женой о приобретении сантехники. Что лучше ванна или душ. кабинка?

Новое сообщение VikiSamva » 23 апр 2021, 16:22

Я за ванну, в душе такого удобства нет, да им пользоваться только в летнее время. А вот зимой хочется погреться, расслабится.
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VikiSamva
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