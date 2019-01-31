Спор с женой о приобретении сантехники. Что лучше ванна или душ. кабинка?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Спор с женой о приобретении сантехники. Что лучше ванна или душ. кабинка?
Спор с женой о приобретении сантехники. Что лучше ванна или душ. кабинка?
- LionStorm
- Читатель
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
-
Re: Спор с женой о приобретении сантехники. Что лучше ванна или душ. кабинка?
Для кого как, мне больше ванна нравиться, люблю полежать, расслабиться.
- Альберт Вороненко
- Читатель
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
-
К выбору нужно подходить ответственно, в ванне с большим ростом будет не удобно мыться,
под душем не получиться удовольствие как в полной ванне. Обдумайте еще раз, а тогда уже идите покупать. Могу предложить выбор сантехники для ванны в Москве, от https://isanteh.ru
- Diduo
- Читатель
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
-
Re: Спор с женой о приобретении сантехники. Что лучше ванна или душ. кабинка?
Я за ванну, в душе такого удобства нет, да им пользоваться только в летнее время. А вот зимой хочется погреться, расслабится.
-
VikiSamva
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
- Откуда: Россия
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8