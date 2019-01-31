Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.

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Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.

Новое сообщение LionStorm » 31 янв 2019, 19:07

Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.


LionStorm
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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Re: Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.

Новое сообщение Альберт Вороненко » 31 янв 2019, 22:04

Ставьте цену ниже чем у других продавцов, и будут вам покупатели )
Альберт Вороненко
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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Re: Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.

Новое сообщение Diduo » 01 фев 2019, 02:40

Что бы привлечь покупателей, нужно заинтересовать их.. Сделайте акции, скидки, и тогда увеличатся ваши продажи. Так же можно раскрутить свою группу в одноклассниках, мы лично так делали, и результат получился положительные. Заказывали продвижение группы у https://7go.su
Diduo
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
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Re: Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.

Новое сообщение mandarinka » 12 мар 2019, 15:54

Как по мне так это пустая трата времени будет для вас. Честно говоря не вижу смысла таким заниматься
mandarinka
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Сообщения: 20
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 23:41
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Re: Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.

Новое сообщение tiristor » 12 мар 2019, 17:18

Для начала вам нужно серьезно продвинуть свою страничку в социальных сетях , тогда и толк будет от вашего бизнеса, если конечно цены не будут космическими. Здесь https://ru.mrpopular.net/ можете заказать продвижение своей странички
tiristor
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Сообщения: 17
Зарегистрирован: 08 фев 2019, 14:54
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Re: Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.

Новое сообщение Filipov Valeriy » 22 май 2020, 08:45

Решил открыть свой интернет-магазин, поэтому как никогда актуальна. Буду благодарен за советы и рекомендации)
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Filipov Valeriy
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11
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Re: Как привлечь покупателей? Хочу заниматься дроп шипингом в одноклассниках.

Новое сообщение ЕвгенийБ » 22 май 2020, 09:44

Чтобы привлечь как можно больше потенциальных покупателей, одних соц.сетей не достаточно. Я бы рекомендовал создать собственный сайт для этого. Тем более в наше время это можно сделать самостоятельно не имея знаний в программировании. Ведь сейчас проще простого создать сайт c weblium. Ну и Вы должны понимать, что на этапе создания сайта, работа не ограничивается. Нужно еще много сил и времени потратить на рекламу и на продвижение Вашего сайта. Но зато потом сайт будет работать на Вас и приносить прибыль.
ЕвгенийБ
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 май 2020, 11:14
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