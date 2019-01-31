Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.

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Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.

Новое сообщение LionStorm » 31 янв 2019, 19:09

Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.


LionStorm
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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Re: Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.

Новое сообщение Альберт Вороненко » 31 янв 2019, 22:13

Давайте людям интересную информацию, тогда и будет расширяться зрительская аудитория.
Альберт Вороненко
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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Re: Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.

Новое сообщение Diduo » 01 фев 2019, 02:42

Я тоже когда начинал вести свой блог, то сталкивался с такой проблемой.. Самостоятельно никак не получилась привлечь людей, поэтому обратился к специалистам по раскрутке ютуб. Уже через неделю у меня зрителей стало на 50000 тысяч больше, и это только неделя... Можете обратиться к профессионалам https://7go.su
Diduo
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
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Re: Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.

Новое сообщение Vagan » 22 авг 2019, 15:17

Ну сейчас в интернете зарабатывать реально хотя довольно сложно, конкуренция слишком большая, и что бы продвинуть свой сайт нужно потратить много сил и средств, лучше подумайте как можно умно потратить ваши деньги, вот мне кажется что ухоженная и приветливая проститутка блондинка это хороший способ что бы как следует расслабиться отдохнуть и получить удовольствие за деньги.
Vagan
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