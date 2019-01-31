Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.
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Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.
Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.
- LionStorm
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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Re: Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.
Давайте людям интересную информацию, тогда и будет расширяться зрительская аудитория.
- Альберт Вороненко
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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Re: Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.
Я тоже когда начинал вести свой блог, то сталкивался с такой проблемой.. Самостоятельно никак не получилась привлечь людей, поэтому обратился к специалистам по раскрутке ютуб. Уже через неделю у меня зрителей стало на 50000 тысяч больше, и это только неделя... Можете обратиться к профессионалам https://7go.su
- Diduo
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
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Re: Как продвинуть ютуб канал? Веду свой блог, хочу серебряную кнопку получить.
Ну сейчас в интернете зарабатывать реально хотя довольно сложно, конкуренция слишком большая, и что бы продвинуть свой сайт нужно потратить много сил и средств, лучше подумайте как можно умно потратить ваши деньги, вот мне кажется что ухоженная и приветливая проститутка блондинка это хороший способ что бы как следует расслабиться отдохнуть и получить удовольствие за деньги.
- Vagan
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 23:22
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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