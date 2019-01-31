Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?

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Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?

Новое сообщение LionStorm » 31 янв 2019, 19:13

Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?


LionStorm
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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Re: Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?

Новое сообщение Альберт Вороненко » 31 янв 2019, 22:15

Думаю лучше самок чем гироскутер, меньше будет травм.. На гироскутере можно и голову скрутить.
Альберт Вороненко
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Сообщения: 12
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Re: Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?

Новое сообщение Diduo » 01 фев 2019, 03:07

Мне абсолютно без разницы, если собрались покупать ребенку такую игрушку, то лучше спросите у него, что он больше хочет. Это будет самое верное решение данной проблемы. Могу предложить выбор транспорта для детей. http://sportum.ru
Diduo
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
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Re: Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?

Новое сообщение burbon » 30 июн 2019, 04:39

Самокат безопаснее мне кажется
burbon
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Сообщения: 104
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Re: Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?

Новое сообщение Prokl » 30 июн 2019, 04:41

Купите ребенку или велосипед или роликовые коньки, пускай катается малый, я видел все это дешевле можно взять на http://mag.gorod-igrushek.ru и ам же много чего другого интересного по детским товарам, вам стоит внимательно изучить их каталог
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
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Re: Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?

Новое сообщение Weelka » 24 авг 2019, 21:04

Prokl писал(а):Купите ребенку или велосипед или роликовые коньки, пускай катается малый

Именно, вместо того, чтобы дети развивались физически, им дарят электросамокаты, гироскутеры и игровые приставки, чтобы они вообще из дома не выходили))

Вот наш на роликах целыми днями рассекает, приучили его, каждый месяц приходится в каталог запчастей лезть и покупать подшипники, ролики не выдерживают такой нагрузки)

Weelka
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