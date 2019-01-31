Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
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Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
- LionStorm
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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Re: Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
Думаю лучше самок чем гироскутер, меньше будет травм.. На гироскутере можно и голову скрутить.
- Альберт Вороненко
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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Re: Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
Мне абсолютно без разницы, если собрались покупать ребенку такую игрушку, то лучше спросите у него, что он больше хочет. Это будет самое верное решение данной проблемы. Могу предложить выбор транспорта для детей. http://sportum.ru
- Diduo
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
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Re: Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
Самокат безопаснее мне кажется
- burbon
- Фанат
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- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
Купите ребенку или велосипед или роликовые коньки, пускай катается малый, я видел все это дешевле можно взять на http://mag.gorod-igrushek.ru и ам же много чего другого интересного по детским товарам, вам стоит внимательно изучить их каталог
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 158
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Что ребенку лучше купить самокат или гироскутер?
Prokl писал(а):Купите ребенку или велосипед или роликовые коньки, пускай катается малый
Именно, вместо того, чтобы дети развивались физически, им дарят электросамокаты, гироскутеры и игровые приставки, чтобы они вообще из дома не выходили))
Вот наш на роликах целыми днями рассекает, приучили его, каждый месяц приходится в каталог запчастей лезть и покупать подшипники, ролики не выдерживают такой нагрузки)
- Weelka
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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