Потолочные светильники лучше брать светодиодные? Или с обычной лампочкой?
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Потолочные светильники лучше брать светодиодные? Или с обычной лампочкой?
Потолочные светильники лучше брать светодиодные? Или с обычной лампочкой?
- Альберт Вороненко
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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Re: Потолочные светильники лучше брать светодиодные? Или с обычной лампочкой?
Лучше брать с эконом лампочкой, у них освещение лучше, и не мотает столько света.
- LionStorm
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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Re: Потолочные светильники лучше брать светодиодные? Или с обычной лампочкой?
Обычная лампочка потребляет очень много электроэнергии.. Если выбирать между предложенными вами двумя вариантами, то лучше конечно будут светодиодные светильники. Могу предложить выбор светодиодных светильников https://sellercheck.ru/c/202001478
- Diduo
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
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Re: Потолочные светильники лучше брать светодиодные? Или с обычной лампочкой?
есть абсолютно различные варианты на самом деле
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Потолочные светильники лучше брать светодиодные? Или с обычной лампочкой?
Здравствуйте, если вам нужны хорошие светильники, то вы их можете заказать на портале http://www.revolight.ru/ ,отличный формат освещения
по очень привлекательной цене
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Потолочные светильники лучше брать светодиодные? Или с обычной лампочкой?
По мне очень хорошо подходит на сегодняшний день по всем характеристикам светодиодное освещение, его можно с легкостью найти и подобрать вот здесь https://luxeled.ru/katalog/seriya-fls/kopiya-fls-01-35-850-wa-a5.html
- ivvi
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 18 фев 2019, 18:21
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Re: Потолочные светильники лучше брать светодиодные? Или с обычной лампочкой?
А розетки и выключатели собираетесь менять?
Если да, то советую присмотреться вот здесь https://livolo-electric.com.ua/ У них классный выбор, хорошее качество, быстрая доставка и гарантия!
- SlaviKR
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 04 окт 2019, 09:29
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Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
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