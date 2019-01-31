Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?
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Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?
Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?
- Альберт Вороненко
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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Re: Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?
Сами решайте, я думаю это маркетинговый ход, раньше жили без этого, и сейчас проживут.
- LionStorm
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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Re: Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?
Для каждого человека удобство выражается по разному. Мне допустим лучше лечь на кровать и пультом выключить свет, чем вставать и на потемках искать выключатель.. Смотрите и решайте сами.. Могу предложить выбор люстр на пульте https://sellercheck.ru/c/202001480
- Diduo
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
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Re: Стоит брать люстру в спальню на пульту? Или лишняя трата денег?
Это очень удобно, покупайте и не пожалеете что потратили деньги. у меня люстра тоже с пультом, всем советую, даже иногда гостям хвастаюсь им.
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VikiSamva
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
- Откуда: Россия
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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