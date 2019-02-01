Мучают частые головные боли, что это может быть?
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Мучают частые головные боли, что это может быть?
Мучают частые головные боли, что это может быть? Выпиваю таблетку обезболивающего, и через 1-2 часа то же самое.
- Альберт Вороненко
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
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Re: Мучают частые головные боли, что это может быть?
Как часто у вас появляется головная боль, и сколько она длиться по времени? Обследоваться пробовали?
- Diduo
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
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Головная боль может быть по многим причинам, что бы понять в чем проблема, нужно как минимум сделать МРТ, по его результатам будет уже видно.. Так же могу предложить информационный портал на тему о головных болях, посмотрите по симптомам что у вас может быть. https://golovaibolit.ru/prichiny-golovnyh-bolej
- LionStorm
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
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Re: Мучают частые головные боли, что это может быть?
Прекрасный вариант на самом деле, мне все нравится
- ymka
- Фанат
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- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Мучают частые головные боли, что это может быть?
Здравствуйте, если вам нужно лечение головной боли, то вам нужно обратить внимание на сервис http://clinic.ru ,тут можно обратить внимание на такой вариант.
Отличный на самом деле.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Мучают частые головные боли, что это может быть?
Здесь на форуме сложно поставить диагноз, лучше обратиться на прием к специалисту
- Valeriy12
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 14 мар 2019, 11:34
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Re: Мучают частые головные боли, что это может быть?
Согласен с вами, только после прохождения обследования врач сможет поставить точный диагноз и выяснить причину головных болей. Мне после автомобильной аварии делали мрт головного мозга в Новосибирске цены https://euromednsk.ru/services/diagnostika/magnitno-rezonansnaya-tomografiya/mrt-golovnogo-mozga/ в частной клинике "ЕвроМед" вполне устроили. После сделанной операции и прохождения курса реабилитации чувствую себя значительно лучше. Рекомендую.
- Komar
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:18
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Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
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