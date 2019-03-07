Бисер
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Бисер
Всем привет. Я хочу научиться плести из бисера, и подруга посоветовала в интернет магазине купить всё необходимое, в частности – разноцветный бисер. Изучила очень внимательно всю информацию, а потом в этом https://jbizhu.ru/category/biser/ разделе нашла из бюджетной ценовой категории как раз то, что нужно. Приходилось ли кому-то из вас в интернете вести сотрудничество с этой торговой площадкой? Буду вам очень признательна, если поделитесь своими историями из жизни, потому что для меня это действительно очень важно.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Бисер
Если вам нравится этим заниматься, то покупайте, как для меня это очень уж нудное занятие, да они такие мелкие в руках неудобно держать, не только что то делать. Но у всех свое хобби.
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VikiSamva
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
- Откуда: Россия
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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