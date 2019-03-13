Покупки в интернете
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Покупки в интернете
Привет всем. Не судите меня строго, но я еще ни разу не заказывала в интернет-магазинах. Тут решила попробовать заказать ребенку игрушку. Девочки, где обычно покупаете в интернете детские товары? Наткнулась вот на этот сайт https://www.korablik.ru/catalog/nerf/. Можете посоветовать новичку? Заранее благодарю.
- Samantha
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: Покупки в интернете
С почином вас)) советую пред покупкой читать отзывы типа
otzovik.com
irecommend.ru
rozetka.com.ua
Мы иногда даже в маркетах стоим и читаем отзывы))
Еще можно обзоры смотреть, рейтинги товаров obzor-top.ru типа такого
- Миха
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 11 дек 2020, 14:45
- Откуда: Россия
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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