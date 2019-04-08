Weelka » 27 июл 2019, 16:18

mandarinka писал(а): Судя по всему неплохой телефон , но покупать его через интернет достаточно рискованно тем более в незнакомом магазине

А мне больше хуавей П-смарт https://y.ua/smartfony/huawei-p-smart-2019/c11258/f=1:439_1777:40026/ нравится, пусть они немного разного ценового порога телефоны, но тем не менее я бы всё равно их сравнила. Я любые китайские телефоны сравниваю друг с другом)