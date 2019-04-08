Смартфон
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Смартфон
Здравствуйте. Мне нужен новый смартфон, и пока я только изучаю в онлайне статьи, которые посвящены напрямую теме приобретения нового гаджета. В этом https://ru-mi.com/blog/instrukcii/vse-p ... setej.html разделе представлено более подробное описание и технические характеристики смартфона от компании Сяоми, модель – Redmi Note 4. Недорогой, многофункциональный и в то же время стильный смартфон, который есть возможность заказать с доставкой на дом, потому что он есть в наличии. Приходилось ли кому-то из вас сотрудничество вести с этим интернет магазином смартфонов?
- Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Смартфон
Судя по всему неплохой телефон , но покупать его через интернет достаточно рискованно тем более в незнакомом магазине
- mandarinka
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 23:41
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Re: Смартфон
Именно там еще не приходилось ничего толком покупать . Хотя вообще в интернет-магазинах смартфоны брал не раз . В последний раз покупал себе тут https://xpleer.ru/telefony--planshety-- ... smartfony/ неплохой Самсунг, который мне очень нравится
- tiristor
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 08 фев 2019, 14:54
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Re: Смартфон
mandarinka писал(а):Судя по всему неплохой телефон , но покупать его через интернет достаточно рискованно тем более в незнакомом магазине
А мне больше хуавей П-смарт https://y.ua/smartfony/huawei-p-smart-2019/c11258/f=1:439_1777:40026/ нравится, пусть они немного разного ценового порога телефоны, но тем не менее я бы всё равно их сравнила. Я любые китайские телефоны сравниваю друг с другом)
- Weelka
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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