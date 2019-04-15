Нужно оставить на хранение вещи
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Нужно оставить на хранение вещи
Нужно оставить на хранение вещи в Мск, кто этим занимается?
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Нужно оставить на хранение вещи
не могу вам ничем помочь, я вообще в этой сфере не кручусь, так что думайте сами)
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Нужно оставить на хранение вещи
Здравствуйте, если вам нужно отправить вещи на хранение, то рекомнедую лично обратится сюда https://www.safe-box.ru Я кстати там уже не раз оставлял мебель на хранение, помещения у них хорошие и цены на хранение приемлимые
- Dima
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: Нужно оставить на хранение вещи
Я кстати там уже не раз оставлял мебель на хранение, помещения у них хорошие и цены на хранение приемлимые
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Viksa
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 13:23
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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