Нужно оставить на хранение вещи

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Нужно оставить на хранение вещи

Новое сообщение Карабас » 15 апр 2019, 20:57

Нужно оставить на хранение вещи в Мск, кто этим занимается?


Карабас
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Нужно оставить на хранение вещи

Новое сообщение ВиллиВОнка » 16 апр 2019, 01:23

не могу вам ничем помочь, я вообще в этой сфере не кручусь, так что думайте сами)
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Нужно оставить на хранение вещи

Новое сообщение Dima » 16 апр 2019, 13:40

Здравствуйте, если вам нужно отправить вещи на хранение, то рекомнедую лично обратится сюда https://www.safe-box.ru Я кстати там уже не раз оставлял мебель на хранение, помещения у них хорошие и цены на хранение приемлимые
Dima
Читатель
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: Нужно оставить на хранение вещи

Новое сообщение Viksa » 30 ноя 2020, 13:44

Я кстати там уже не раз оставлял мебель на хранение, помещения у них хорошие и цены на хранение приемлимые
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Viksa
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