у меня холодильник перестал морозить

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Re: у меня холодильник перестал морозить

Новое сообщение Карабас » 24 апр 2019, 22:09

Ну Сами вы починить конечно же не сможете так как там можно разбираться в холодильника для того чтобы суметь его починить


Карабас
Писатель
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: у меня холодильник перестал морозить

Новое сообщение Dima » 25 апр 2019, 10:46

каждую вещь можно починить запомните это. только нужно найти хороших мастеров чтобы они качественно его починили думаю что если ваш холодильник не морозит там сломался морозительный элемент, вообщем я вам лично рекомендую обратился в эту фирму по ремонту https://remochka.ru
Dima
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: у меня холодильник перестал морозить

Новое сообщение LVS » 13 июн 2019, 18:50

Скорее всего резинка отходит и морозить всю комнату он не в состоянии плюс жара еще
LVS
Фанат
 
Сообщения: 109
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Re: у меня холодильник перестал морозить

Новое сообщение Prokl » 13 июн 2019, 19:02

С двигателем проблема возможно, холодильник вообще гудит или беззвучно работает даже в те моменты когда заморозка идет? Короче говоря тут без спецов по холодильникам из https://xn--d1aniabiii1a.xn--p1ai этого сервисного центра никак не разобраться
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: у меня холодильник перестал морозить

Новое сообщение ivvi » 16 сен 2022, 11:40

Если реально перестал морозить, тогда нужно незамедлительно обращаться к специалистам, а то так ведь все продукты могут пропасть. Лучший сервис, где все сделали как положено http://iceserv.ru/ да и по цене недорого взяли.
ivvi
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Сообщения: 32
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 18:21
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