Порнушка

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Порнушка

Новое сообщение Олег Завьялов » 25 апр 2019, 04:28

Кто смотрит? Все сайты сейчас жестко блокируются и каждый день приходится зеркала искать. Где вы смотрите обычно такое?


Олег Завьялов
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 апр 2019, 17:24
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Re: Порнушка

Новое сообщение Stateoftrance » 25 апр 2019, 13:03

Через зеркала смотри или прокси, раз зайти не можешь. Мне вот пофиг на то что заблокировали. Лучше популярных сайтов все равно не найдешь ничего вроде порхаба...
Stateoftrance
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
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Re: Порнушка

Новое сообщение kozlovvalera » 25 апр 2019, 15:44

Иногда можно посмотреть, но не каждый же день быть таким зависимым. Иногда на рухабе это делаю, но чаще на xxpron
kozlovvalera
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Порнушка

Новое сообщение Vasilevich » 25 апр 2019, 19:41

Да по разному всё, бывает фотографии эротические смотрю, но вот в последнее время стал качественное порно смотреть, тем более что друг сайт один подсказал классный. На нём практически все есть, тем более в хорошем качестве. Советую вам зайти и смотреть классный контент. Вам понравится!
Vasilevich
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:42
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Re: Порнушка

Новое сообщение Hrelep » 16 сен 2020, 19:07

Олег Завьялов писал(а):Кто смотрит? Все сайты сейчас жестко блокируются и каждый день приходится зеркала искать. Где вы смотрите обычно такое?

блокируют незадачливых владельцев сайтов, хитрые нашли кучу способов поддерживать свои сайты годами. например, крутое порно молодых и остальные жанры, которые не запрещены законодательно, гуглятся, в принципе, на раз. держи - https://pornosklad.pro/categories/molodye/ - пользуйся на здоровье.

Hrelep
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 фев 2020, 13:40
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