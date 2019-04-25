Порнушка
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Порнушка
Кто смотрит? Все сайты сейчас жестко блокируются и каждый день приходится зеркала искать. Где вы смотрите обычно такое?
- Олег Завьялов
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 апр 2019, 17:24
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Re: Порнушка
Через зеркала смотри или прокси, раз зайти не можешь. Мне вот пофиг на то что заблокировали. Лучше популярных сайтов все равно не найдешь ничего вроде порхаба...
- Stateoftrance
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
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Re: Порнушка
Иногда можно посмотреть, но не каждый же день быть таким зависимым. Иногда на рухабе это делаю, но чаще на xxpron
- kozlovvalera
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Порнушка
Да по разному всё, бывает фотографии эротические смотрю, но вот в последнее время стал качественное порно смотреть, тем более что друг сайт один подсказал классный. На нём практически все есть, тем более в хорошем качестве. Советую вам зайти и смотреть классный контент. Вам понравится!
- Vasilevich
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:42
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Re: Порнушка
Олег Завьялов писал(а):Кто смотрит? Все сайты сейчас жестко блокируются и каждый день приходится зеркала искать. Где вы смотрите обычно такое?
блокируют незадачливых владельцев сайтов, хитрые нашли кучу способов поддерживать свои сайты годами. например, крутое порно молодых и остальные жанры, которые не запрещены законодательно, гуглятся, в принципе, на раз. держи - https://pornosklad.pro/categories/molodye/ - пользуйся на здоровье.
- Hrelep
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 фев 2020, 13:40
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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