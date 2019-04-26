Вопрос про 18+

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Вопрос про 18+

Новое сообщение Григорий Савченко » 26 апр 2019, 00:22

Ребята, а кто как к анальному сексу относится, да и вообще к сексу разного характера? Смотрите ли вы ролики перед этим?


Григорий Савченко
Читатель
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
Вернуться к началу

Re: Вопрос про 18+

Новое сообщение Stateoftrance » 26 апр 2019, 03:43

Классная штука которую всем абсолютно стоит попробовать. Я сам в шоке был в первый раз, хотя и девушка не меньше, ссала капе , но потом успокоилась, расслабилась и кайфовали вместе )))))
Stateoftrance
Читатель
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
Вернуться к началу

Re: Вопрос про 18+

Новое сообщение Станислав Саргаев » 26 апр 2019, 20:53

Ничего в этом зазорного нет, да и вообще я сам люблю со своей супругой такое делать. Но прежде показываю ей расслабляющие ролики такого характера, вот здесь mega-porno.me смотрим вместе и кайфуем, во время этого и занимаемся сексом. Вам тоже рекомендую так попробовать.
Станислав Саргаев
Читатель
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
Вернуться к началу

Re: Вопрос про 18+

Новое сообщение Константин Васильевич » 27 апр 2019, 02:57

Вот именно что нужно заниматься им, а не смотреть. Ну или смотреть,а потом заниматься :D :D :D
Константин Васильевич
Читатель
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
Вернуться к началу

Re: Вопрос про 18+

Новое сообщение markdokbet » 30 июн 2022, 07:22

The quality and quantity of work produced here are absolutely informative. Thanks for sharing. My site :OKBET
markdokbet
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 июн 2022, 07:15
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group