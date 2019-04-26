Вопрос про 18+
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Вопрос про 18+
Ребята, а кто как к анальному сексу относится, да и вообще к сексу разного характера? Смотрите ли вы ролики перед этим?
- Григорий Савченко
- Читатель
-
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
-
Re: Вопрос про 18+
Классная штука которую всем абсолютно стоит попробовать. Я сам в шоке был в первый раз, хотя и девушка не меньше, ссала капе , но потом успокоилась, расслабилась и кайфовали вместе )))))
- Stateoftrance
- Читатель
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:37
-
Re: Вопрос про 18+
Ничего в этом зазорного нет, да и вообще я сам люблю со своей супругой такое делать. Но прежде показываю ей расслабляющие ролики такого характера, вот здесь mega-porno.me смотрим вместе и кайфуем, во время этого и занимаемся сексом. Вам тоже рекомендую так попробовать.
- Станислав Саргаев
- Читатель
-
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
-
Re: Вопрос про 18+
Вот именно что нужно заниматься им, а не смотреть. Ну или смотреть,а потом заниматься
- Константин Васильевич
- Читатель
-
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
-
Re: Вопрос про 18+
The quality and quantity of work produced here are absolutely informative. Thanks for sharing. My site :OKBET
- markdokbet
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 июн 2022, 07:15
-
Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12