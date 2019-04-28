начать новую жизнь без наркотиков

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начать новую жизнь без наркотиков

Новое сообщение Dima » 28 апр 2019, 15:20

нужна помощь по лечению от наркологической зависимости, к кому можно обратиться чтобы начать новую жизнь без наркотиков


Dima
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: начать новую жизнь без наркотиков

Новое сообщение ВиллиВОнка » 28 апр 2019, 19:08

тут дело уже не к кому можно обратиться А вы сами должны захотеть избавиться от зависимости
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: начать новую жизнь без наркотиков

Новое сообщение Карабас » 29 апр 2019, 00:43

Если вы хотите получить помощь по части наркологии то стоит вам обратиться в клинику по лечению зависимостей https://narkology.info там вылечили моего брата когда он вышел из тюрьмы и начал принимать наркотики в больших дозах
Карабас
Писатель
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: начать новую жизнь без наркотиков

Новое сообщение LVS » 14 июн 2019, 18:16

Говорят что наркотики это способ уйти от реальности
LVS
Фанат
 
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: начать новую жизнь без наркотиков

Новое сообщение Viktory » 14 фев 2022, 11:11

Вам нужно искать хорошего нарколога https://kem.docdoc.ru/doctor/narkolog , так как потребуется медикаментозное лечение, помощь психолога и реабилитация
Viktory
Читатель
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 14:41
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