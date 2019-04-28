начать новую жизнь без наркотиков
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начать новую жизнь без наркотиков
нужна помощь по лечению от наркологической зависимости, к кому можно обратиться чтобы начать новую жизнь без наркотиков
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: начать новую жизнь без наркотиков
тут дело уже не к кому можно обратиться А вы сами должны захотеть избавиться от зависимости
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: начать новую жизнь без наркотиков
Если вы хотите получить помощь по части наркологии то стоит вам обратиться в клинику по лечению зависимостей https://narkology.info там вылечили моего брата когда он вышел из тюрьмы и начал принимать наркотики в больших дозах
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: начать новую жизнь без наркотиков
Говорят что наркотики это способ уйти от реальности
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: начать новую жизнь без наркотиков
Вам нужно искать хорошего нарколога https://kem.docdoc.ru/doctor/narkolog , так как потребуется медикаментозное лечение, помощь психолога и реабилитация
- Viktory
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 13 мар 2021, 14:41
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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