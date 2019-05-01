солнечные очки

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солнечные очки

Новое сообщение Oinar » 01 май 2019, 21:34

Скоро лето и я хотел бы купить себе хорошие солнечные очки, Где можно купить сейчас со скидкой


Oinar
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 май 2019, 21:33
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Re: солнечные очки

Новое сообщение Карабас » 02 май 2019, 09:34

я вот купил тоже себе на лето сейчас очки ray-ban
Карабас
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: солнечные очки

Новое сообщение ВиллиВОнка » 02 май 2019, 14:13

вообще сейчас солнечные очки ray-ban очень модные они выглядят как Авиаторы, и Авиаторы сейчас в тренде и многим нравятся таблички вот даже я сам нашёл рыба и они мне очень сильно нравится можете посмотреть очки в магазине monolook
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: солнечные очки

Новое сообщение IvanovIvan » 18 ноя 2020, 22:37

Да, соглашусь со всеми вами. Очки ray-ban подходят абсолютно всем и стоят при этом не так уж и дорого.
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IvanovIvan
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Сообщения: 11
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